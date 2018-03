Benatia: “Scudetto? Tutti sperano vincano gli altri, ma la realtà è che sono sempre stati dietro”

Il difensore della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Stampa. Queste le sue parole:

“Per lo Scudetto sarà difficile fino alla fine ma sono convinto che abbiamo le possibilità per vincere. Per la gente sembra tutto scontato: non è così, in fondo è bello che vincere sia la normalità. Il Napoli gioca il calcio più bello, ma noi siamo più forti e più solidi, lo abbiamo dimostrato anche al San Paolo.

Non ascolto le polemiche. Dopo sei anni di nostri successi, tutti sperano che a vincere siano gli altri. Anche del Lione vittorioso per sette anni in Francia ne dicevano tante ma la realtà era che tutte erano un passo indietro come succede oggi in Italia.”

