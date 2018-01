“Benedetta follia” e benedetta scaramanzia. De Laurentiis cambia le regole alla prima del film

Anteprima nazionale al The Space Cinema del film “Benedetta follia” prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis con il protagonista Carlo Verdone.

Come sempre presente tutta la squadra e lo staff tecnico, assente mister Sarri per un attacco influenzale.

Prima della visione un breve scambio di battute tra il Presidente De Laurentiis e Carlo Verdone con immancabile richiamo alla famosa scaramanzia presidenziale.

Verdone:

“Sono di un’altra squadra ma mettetecela tutta quest’anno”.

Risponde il Presidente:

“Questa volta non faccio come al solito e la squadra non la invito sul palco, per rispetto a Mister Sarri che non c’è e anche per scaramanzia.

Vediamo come andranno il film e la stagione.

La scaramanzia è la scaramanzia e De Laurentiis le prova tutte per vincere.

Fonte foto: Twitter SSC Napoli