Benevento, che colpo! Sta per arrivare Bruno Alves

Trovato l’accordo con i Glasgow Rangers, il difensore portoghese potrebbe essere annunciato oggi.

Dopo le prime due vittorie consecutive in Serie A, a Benevento non hanno perso tempo e dopo aver trovato redivive speranze continuano a rinforzare la rosa per cercare di ottenere una miracolosa salvezza.

Il nome nuovo prossimo all’annuncio ufficiale è di livello internazionale che fa invidia alle grandi, Bruno Alves. Il difensore dei Glasgow Rangers e della Nazionale Portoghese, con l’arrivo in Campania tornerebbe in Serie A dopo la positiva esperienza dello scorso anno al Cagliari (36 partite e 1 gol).

36 anni ma un fisico ancora integro, che gli ha permesso di giocare 17 gare nella stagione in corso, Alves potrebbe essere annunciato già oggi. La società di Vigorito ha trovato nella notte l’accordo con i Rangers e, così come conferma anche il giornalista Gianluca Di Marzio sul suo portale, adesso c’è soltanto da definire la questione-ingaggio con il calciatore.