Non arrivano buone notizie per il Benevento.

Il difensore Lucioni dovrà restare fermo per un anno.

Fabio Lucioni era stato squalificato per un anno Prima Sezione del TNA nel gennaio scorso (LEGGI QUI) per l’utilizzo non consentito della sostanza Colostebol.

Il giocatore aveva presentato ricorso ma Seconda Sezione del TNA ha confermato la prima decisione ed è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.

Comments

comments