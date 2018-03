Benevento-Crotone, identificato l’autore del lancio del petardo

Il pericoloso fuoco era stato lanciato durante la gara dei sanniti contro il Crotone.



La Questura di Benevento ha individuato il tifoso del Crotone che ieri ha lanciato un petardo all’interno del terreno di gioco mentre era in corso il secondo tempo del match Benevento – Crotone, mentre è in via di identificazione l’autore del lancio di un secondo petardo, verificatosi subito dopo l’inizio dell’incontro.

Il tifoso calabrese è stato denunciato per la sua condotta illecita e sottoposto a provvedimento di daspo dal Questore di Benevento. Il lancio del petardo ha provocato una breve interruzione della gara, poi vinta dai sanniti per 3-2. Il petardo ha stordito parzialmente, a causa del botto, il portiere della squadra di casa Puggioni. L’arbitro Rocchi ha sospeso il match per permettere i soccorsi al giocatore. Dopo il controllo dei medici, il gioco è ripreso, e poco dopo Puggioni ha subito la rete del 2-2.

Fonte: Ansa

