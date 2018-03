Benevento, Sandro: “In passato avevo la possibilità di andare al Napoli”

Sandro, centrocampista del Benevento arrivato durante il mercato invernale, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport 24.

“Il Benevento mi ha scelto e per me giocare in Serie A è una grandissima opportunità. In passato potevo andare al Napoli: stavo facendo molto bene al Tottenham e il mio agente mi disse che c’erano parecchi club interessati a me, tra cui anche gli azzurri. Ma gli Spurs non vollero cedermi. Ora sono in Serie A e sono contento.

Quello contro il Crotone è stato un gol importante: sono felice che la mia prima rete sia stata utile per la squadra. Ogni giorno parliamo della salvezza, siamo concentrati su questo obiettivo. Sabato abbiamo una grande partita, difficile, ma possiamo farcela.

De Zerbi è davvero bravo, vuole che giochiamo con la palla e che non siamo spaventati. I suoi metodi ti fanno andare in campo con la sensazione di stare imparando sempre qualcosa di nuovo. Sono molto felice di lavorare con lui”.

Comments

comments