Benevento, Sandro supera le visite. A breve l’ufficialità

In mattinata l’arrivo a Villa Stuart, ora la partenza per Napoli dove lo attende la firma del contratto col Benevento: Sandro Raniere Guimarães Cordeiro riparte dalla Serie A dopo la sfortunata esperienza all’Antalyaspor. Alle 15:45 il centrocampista classe 1989, nato in Brasile, ha terminato le visite mediche presso Villa Stuart, dove l’equipe del prof. Mariani ha effettuato test approfonditi al ginocchio operato al menisco lo scorso ottobre. Ora la partenza per Napoli, direzione presidente Oreste Vigorito, che lo attende per la firma del contratto. E una nuova esperienza, dopo Brasile, Inghilterra e Turchia: ecco l’Italia, al Benevento.

