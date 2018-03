Benitez: “Prendiamo troppi gol – Jorginho ha poca personalità? E’ il contrario”

Rafa Benitez nel Post-gara:

Analisi della partita?

Quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto bene fino al primo gol. Poi dopo il secondo gol è diventata dura.

Abbiamo preso 30 gol in 23 gare?

E’ un dato che non mi piace ma possiamo solo lavorare per migliorare.

Nervoso a fine gara?

No, non ero nervoso, ero arrabbiato. Venivamo da sei vittorie e mi spiace aver perso, ma ci può stare che poi in una gara si facciano degli errori.

La sostituzione di Hamsik?

Marek ha giocato bene, si è fatto vedere e trovare. Fisicamente corre tanto, lavora tanto, ha accusato un fastidio e lo abbiamo sostituito.

Jorginho manca di personalità?

No, la sua qualità è proprio la personalità, è stato condizionato da un cartellino giallo preso troppo presto. Non è stato Jorginho il problema di questa sera. La marcatura preventiva, in certe occasioni, va fatta molto meglio.

Perchè Gabbiadini in panchina?

Perchè Callejon, Hamsik e De Guzman sono calciatori altrettanto bravi.

Disagi con questo arbitro?

Prima della gara non abbiamo problemi, alla fine potremmo averli. Dipende da come viene gestita la gara. Quando uno perde una partita in questo modo non bisogna lamentarsi per la direzione arbitrale.

Raggiungere la Roma?

Sapevamo e sappiamo che non sarà affatto facile.

