Benitez: “Soddisfatto per la partita. Gabbiadini sta aiutando molto la squadra, non c’è nessun problema con Callejon. Dobbiamo continuare così”

Un Benitez soddisfatto ha rilasciato, come di consuetudine, alcune dichiarazioni nel post partita. Queste le sue parole: “Sono soddisfatto che abbiamo vinto. Abbiamo avuto tutto sotto controllo e abbiamo fatto solo un errore. Credo che abbiamo avuto anche il controllo nel secondo tempo.

Callejon è il giocatore che ha fatto più minuti. La scelta di far giocare Gabbiadini dall’inizio è stata fatta perché è un bravo giocatore e dà un ottimo apporto alla squadra. Lui è uno che cerca la porta quando ne ha la possibilità e ha molta qualità. Assolutamente nessun problema con Callejon. Il vantaggio che abbiamo adesso è che ci sono tanti calciatori in competizione e questo mi piace moltissimo, farà bene alla squadra. Marek è uno che lavora moltissimo, ha tanta qualità e può fare la differenza. Dobbiamo dargli fiducia e lui deve lavorare come sta facendo. E’ un bravo ragazzo e un grande professionista.

Credo che dal punto di vista tattico questa squadra faccia tante cose altrimenti non potremmo giustificare il terzo posto. I giocatori sono bravi, è una squadra molto offensiva e difende anche considerando le altre squadre brave difensivamente che giocano con 5 e 3 dietro. Anche io con un modulo così potrei allenare rilassato con la sigaretta (ride).

Dobbiamo continuare a fare quello che facciamo ogni settimana, non sarà facile raggiungere la Roma e tanto meno la Juventus. Noi continuiamo così. Vincere la Supercoppa e contro una grande squadra come la Juventus ha dato molta fiducia a tutto il gruppo. Il mercato va bene o non va bene non cambia la situazione: dobbiamo comunque continuare a fare bene e sfruttare i giocatori che si hanno”.

