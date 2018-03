Benvenuti: “La lotta scudetto fra Napoli e Juve sarà equilibrata fino alla fine”

La giornalista di Premium Sport ha rilasciato delle dichiarazioni all’emittente radiofonica crc.

“Senza nulla togliere alla straordinaria ricorsa del Milan, non la incoronerei come la migliore formazione in questo momento del campionato. Certo, Gattuso è una scoperta: è un grande allenatore dal punto di vista difensivo, ma da qui a dare al Milan lo scettro di migliore squadra dell’attuale momento della Serie A ce ne passa.

Lotta Scudetto? La densità di impegni della Juventus rispetto al Napoli è incredibile e questo non può non essere un fatto. E’ vero, la Juve ha due squadre, ma un certo zoccolo duro lo ha anche Allegri e disputare tante partite può comportare delle fatiche. Continuo a pensare che il campionato sia abbastanza equilibrato”.

