Benvenuti: “Sarri è già nella storia: ha fatto la rivoluzione nel calcio moderno europeo”

Francesca Benvenuti, giornalista di Mediaset Premium, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Lazio e Juventus si avvicinano alla partita con forze opposte, c’è un notevole sbilanciamento fisico nelle condizioni delle due squadre. La Juve ha fatto una partita conservativa contro l’Atalanta, Dybala ad esempio ha risposato, mentre la Lazio è uscita sconfitta dopo due supplementari contro il Milan. Chiaro che il risultato non è scontato.

Il Sarrismo esiste anche se il con il Napoli non ha ancora vinto nulla. Pochettino è stato solo l’ultimo di una serie che ha fatto i complimenti a Sarri, ancora abbiano nelle orecchie i complimenti di Guardiola che non ha mai rilasciato dichiarazioni del genere. Il gioco di Sarri sta già lasciando la sua impronta nella storia del calcio moderno. Se dovesse vincere poi si vedrà, ma sua piccola rivoluzione nel calcio europeo Sarri l’ha già fatta.

Non sono d’accordo con il fatto che se vincesse il Napoli terminerebbero gli alibi degli altri. La Juventus alla fine è a solo un punto dagli azzurri e confrontarsi con loro sarà sempre difficile. Ma perché ha più esperienza, più forze degli altri, è a un punto dal primo posto ed è ancora in corsa in tutte le competizioni. Non c’è un margine così forte tra la Juve e il resto del campionato, men che meno con il Napoli, ma l’anno in cui la Juve a Novembre era ottava, poi ha vinto lo scudetto.

Napoli-Roma? La Roma non parte battuta, però è chiaro che i contesti in cui si muovono le due squadre è ovvio che lascino pensare ad una gara difficile per i giallorossi, se riuscissero a dominare la partita sarebbe clamoroso. Se si pensa alla striscia di risultati del Napoli e alle difficoltà della Roma è difficile pensare che si rovesci la medaglia, i momenti delle due squadre sono molto differenti, i giocatori di Di Francesco sono grandi nomi, ma sono scarichi e stanno vivendo un periodo molto negativo”.

Comments

comments