Berardi, l’agente replica a Carnevali: “Parole fuori luogo”

L’agente di Berardi, Simone Seghedoni, ha replicato alle parole dell’ad del Sassuolo che aveva mosso delle critiche verso il giocatore neroverde.

“Berardi non è più quello degli ultimi anni. Dipende tutto da lui: in una stagione possono succedere molte cose, si può cambiare modulo e allenatore, ma se Berardi vuole arrivare ad alti livelli deve abituarsi a queste situazioni. Deve cercare di trovare la sua dimensione e decidere cosa vuole fare: se ha intenzione di fare il salto di qualità, non può aspettare molto, i treni passano…”.

Parlava così ieri pomeriggio Giovanni Carnevalia Radio Sportiva, soffermatosi sulla situazione di Domenico Berardi. E dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Sassuolo, quest’oggi è arrivata la replica di Simone Seghedoni, agente dell’attaccante neroverde classe ’94, intervenuto così ai microfoni de La Gazzetta di Modena:

“Con stupore apprendo le parole di Carnevali che lasciano ancora più perplessi se si pensa al delicato momento che sta attraversando il Sassuolo. Trovo davvero strana questa uscita, dopo la partita con il Milan che Domenico ha giocato nonostante le sue condizioni fisiche non fossero ottimali. L’unico pensiero di Berardi è la salvezza del Sassuolo, non penso meriti parole del genere. Massima stima per la dirigenza, ma trovo queste parole fuori luogo. Il mio assistito ha sempre dato tutto per la maglia tant’è che il Sassuolo lo ha ritenuto incedibile, i treni sono arrivati e in futuro ne passeranno altri. Spero che le parole di Carnevali siano state travisate perché c’è sempre stata grande stima tra noi e credo sarà così anche in futuro”.

Fonte: alfredopedulla.com

Comments

comments