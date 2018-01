A Bergamo sarà sold-out per Atalanta-Napoli

Allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” gli azzurri dovranno giocare anche contro il “12°uomo”.

Prima gara odierna della Serie A dopo la sosta invernale, Atalanta-Napoli sarà un match seguitissimo anche dal vivo in quel di Bergamo. Gli azzurri troveranno un ambiente davvero infuocato, lo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” sarà pieno in ogni settore. Non è affatto peregrina l’ipotesi di un sold-out raggiunto in queste ultime ore prima del match, nonostante i prezzi alti e l’annullamento di ogni tipo di riduzione per donne e bambini.

Così come comunicato da Listicket sul proprio portale, tutti i settori sono esauriti ad eccezione degli ultimi posti dei Distinti Nord e della Tribuna Giulio Cesare. Circa 5000 i biglietti venduti che sommati ai 14.041 abbonati fanno già sfiorare quota 20.000, cifra già considerevolmente vicina alla capienza totale di 21.000 spettatori e superiore alla media stagionale fin qui fissata a 17.440. Numeri da capogiro anche per il cassiere bergamasco, a “rischio” il record stagionale di spettatori e incasso di Atalanta-Juventus (19.962 spettatori per 177.934,00 euro incassati).