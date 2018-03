L’Opinionista di Sky Sport, Beppe Bergomi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

A Napoli pensano che Sky ce l’abbia con loro ma credetemi non è così, a noi fa piacere che il Napoli vada bene.

Non ci sono onde che tirano contro il Napoli, per me sopratutto è sempre un piacere commentare gli azzurri.

