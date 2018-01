Bergomi: “Doveri non è stato fermato per Torino-Juve. Quello di Benatia è fallo”

Giuseppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Non è vero che Doveri sia stato fermato per l’arbitraggio di Torino-Juve. Ho incontrato Rizzoli che mi ha smentito questa cosa. Tutti i falli di mano andrebbero rivisti, ma al momento chi è al Var non può forzare l’arbitro a rivedere le immagini per questi casi. Quello di Benatia è un fallo normale, ma deve dare il fallo perché non serve applicare il vantaggio su una punizione al limite dell’area. Sarri spende la maggior parte del suo tempo sulla fase difensiva, lavora tantissimo su quell’aspetto”.