Beppe Bergomi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Sky Calcio Club:

“Si, ormai si può restringere al Napoli e la Juventus la lotta per lo Scudetto. Erano le due squadre che avevamo già indicato come più forti ad inizio stagione, anche se devo dire la verità, l’Inter mi aveva illuso un po’. Non di vincere il campionato, ma di restare lì in lotta per più tempo”.