Bergomi: “Mi ero illuso sull’Inter. Napoli e Juve più attrezzate per lo Scudetto”

Bergomi è intervenuto sulle dichiarazioni del ds giallorosso Monchi, dando un giudizio positivo sulla rosa della Roma.

Ha suscitato meraviglia la presenza del ds giallorosso a fianco del tecnico Di Francesco durante la consueta conferenza stampa pre-match.

Il ds spagnolo era intervenuto per chiarire alcuni concetti circa la presunta vendita di giocatori importanti, dchiarando anche che non ci sarà nessuna “smobilitazione” da parte del club. Sull’argomento è intervenuto anche Bergomi che ha dichiarato: “La Roma ha perso calciatori importanti, ma non si è indebolita né in mezzo né in difesa perché ha più scelta. Se poi Monchi trova il giusto sostituto di Salah…”.

Poi si è parlato di Scudetto: “Mi ero illuso che la banda di Spalletti potesse ambire allo Scudetto, ma Napoli e Juventus sono ancora ben più attrezzate. Il posto Champions sarà una lotta fino alla fine con le due capitoline, temo principalmente la Lazio. La squadra è in affanno dal punto di vista fisico e mentale, urgono rinforzi dal mercato. Serve un centrocampista dinamico e poliedrico, Ramires secondo me è il profilo giusto per far fare il salto di qualità alla rosa. Lisandro Lopez farà bene. Rafinha può spostare gli equilibri grazie alla sua fantasia e classe innata. I nerazzurri sono monocordi nella manovra sulle fasce e possono solo che beneficiarne da un acquisto così”.

Fonte: gazzamercato

Daniele Arcella