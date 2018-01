Negli studi di Mediaset Premium, l’ex arbitro Graziano Cesari, ha parlato del goal di Mertens:

“In una situazione di grande dubbio bisogna lasciar correre sulla prima impressione del campo. Mertens è in fuorigioco, ma è difficile analizzarlo per un assistente o per l’arbitro, dato che parliamo di centimetri. Ci vorrebbe un’immagine tridimensionale per capire bene. Su Hamsik, invece, non c’era fuorigioco”.