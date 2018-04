Bergonzi: “Bisogna considerare il contesto in cui si arbitra, io non avrei mai fischiato”

Mauro Bergonzi, ex arbitro e moviolista, è intervenuto a Radio Marte

“Io non avrei mai fischiato quel rigore perché rifacendomi alle dure parole di Buffon bisogna rendersi conto del contesto in cui si arbitra. Siamo ai quarti di finale dove una squadra ha fatto una grande rimonta contro un’altra signora squadra, in una partita delicatissima ed importantissima. Non puoi fischiare quel rigore, tra l’altro dubbio. Per me è assurdo che in Champions League non c’è il Var anche se in quel preciso caso avrebbe fatto fatica ad intervenire. L’arbitro ha voluto fare un po’ il protagonista, ovviamente questa è una mia personale opinione” .

