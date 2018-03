Bergonzi: “Il Var: qualcosa da mettere a punto“

Ex arbitro e moviolista di Premium Sport ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte Sport Live.

Queste le sue parole: “Al Napoli mancava un rigore ma l’arbitraggio non ha lasciato alcuna polemica anche perché gli Azzurri hanno giocato talmente bene che non c’erano problemi. Questo non toglie che sullo 0-0 c’è stata una trattenuta su Mertens in aria di rigore ma il Var ultimamente è sempre meno usato, non vorrei diventasse un problema. Sicuro ci sarà qualcosa da mettere a posto anche se ieri Giacomelli non era in una posizione favorevole rispetto all’azione costruita, d’altronde velocemente”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

Comments

comments