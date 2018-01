Bernardeschi: “Sarà duello tra noi e Napoli per lo Scudetto”

Federico Bernardeschi, esterno della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport e ha detto la sua sulla corsa Scudetto.

“Voglio farmi trovare pronto per la partita contro il Genoa. Io sto bene, la squadra sta bene, sono stati tre giorni di allenamento molto intensi”.

Intensità per mettere benzina nelle gambe in vista della fase decisiva della stagione, fase in cui potrebbe decidersi la lotta Scudetto. È una corsa a due tra noi e il Napoli ma il calcio è strano e il campionato è ancora lungo, vedremo più avanti”.