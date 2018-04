Bertini: “Il Napoli deve crederci”

Monica Bertini, giornalista Premium, è intervenuta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

“Il Napoli deve crederci così come ha fatto la Juventus, è vero 4 punti non sono pochi ma c’è sempre lo scontro diretto ed il Napoli dovrà fare una grande prestazione. Sarri deve tentare il contro sorpasso, quest’anno è un bel campionato. Lo scontro diretto quest’anno è fondamentale vedremo cosa succederà. In Champions mi aspettavo molto di più dalla Juve poi Ronaldo ha fatto un grande goal e per ribaltare adesso il risultato servirà una grande impresa sportiva mentre la Roma è stata sfortunata, un risultato bugiardo. Per ora vince la Spagna” .

