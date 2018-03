Bianchi: “La sconfitta non cambia niente, Napoli favorito per lo scudetto”

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli scudettato, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

“La scomparsa di Astori è incredibile, una ferita difficile da rimarginare perché era un ragazzo di qualità. Ben visto, bene amato, diciamo sempre che son tutti bravi ma lui era bravo davvero. E’ una sconfitta autentica della vita. Poi, parliamo di calcio perché fa parte del nostro costume, ma di fronte a queste tragedie c’è poco da dire.

Juve e Napoli hanno fatto il loro percorso. Gli azzurri si sono comportati oltre che bene, ora bisogna andare a vedere come sono arrivate queste sconfitte contro la Juve o contro la Roma. La Juve veniva da un periodo di grande crisi, si è presentata al San Paolo con grande umiltà, facendo una partita da provinciale, dando terreno e spazio all’avversario e poi ha vinto la partita. La Roma veniva da una serie di polemiche e ha fatto la stessa cosa. Il Napoli viene da una situazione di bel gioco, di spettacolo ed è successo questo. Squadre che venivano con l’acqua alla gola e hanno avuto l’atteggiamento giusto per battere il Napoli. Gli italiani sono bravissimi a fare questo, non ad imporre il loro gioco. Mentre gli azzurri sono bravissimi ad imporre, per loro non cambia niente questa sconfitta, per me è sempre il Napoli la squadra favorita, basta che non pensino di passare alla storia solo per il bel gioco. Nel mondo dello sport non ci si può accontentare.

Sono stupito e felice di quello che sta succedendo a Napoli, una volta avrebbe cambiato cinque, sei allenatori. Oggi il pubblico è vicino alla squadra, all’allenatore, alla dirigenza. Pur non avendo mai vinto nulla, l’ambiente è cresciuto ed il pubblico così è un valore aggiunto. La sconfitta di domenica era un match point, ma non ha cambiato nulla, ci sono undici partite tra cui lo scontro diretto a Torino”.

Comments

comments