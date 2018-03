Bianconeri chiamati alla reazione: visita di Agnelli a Vinovo

Dopo le polemiche sul pareggio interno col Tottenham il Presidente juventino, Andrea Agnelli, ha spronato squadra ed allenatore per il derby.

A Torino, sponda bianconera si sa, vincere è l’unica cosa che conta. L’ambiente juventino ha mal digerito il pareggio casalingo di Champions col Tottenham, ragion per cui, l’obbligo è rimboccarsi le maniche e pedalare, subito, ripartendo con una vittoria contro il Torino nel derby che sarà di scena domani ad ora di pranzo.

Nella 25esima giornata di campionato il Napoli ospiterà la Spal e, le sensazioni da Torino non sono particolarmente rosee, perché sarebbe facile attendersi l’ennesima vittoria degli azzurri che, a quel punto sarebbero ancora primi ed in testa. Vietato sbagliare quindi, perché le gare contro il Torino sono sempre state dure e difficili, ecco perché il Presidente Agnelli, ieri, ha preferito fare visita alla squadra nel centro di allenamenti a Vinovo per caricare calciatori ed allenatore. A rivelarlo, l’edizione odierna on line della Gazzetta dello Sport, Agnelli si sarebbe soffermato soprattutto a parlare con l’allenatore Allegri.

