Fabrizio Biasin ai microfoni di Sky Sport confronta le metodologie di Sarri e Allegri:



“Allegri gestisce molto bene il suo gruppo e da a tutti certezze ma a Torino arrivano quasi sempre grandi calciatori. Sarri non è un oltranzista la verità è che non è facile togliere il posto ai titolatissimi. Il Napoli negli 11+3 ha giocatori straordinari ma anche nel resto della rosa ci sono ottimi calciatori come ha dimostrato Mario Rui”.

