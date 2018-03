Biasin: “Napoli e Juve come Gollum alla ricerca dell’anello”

Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.

“La differenza tra Napoli e Juventus non c’è, nel senso che una vince e quell’altra pure. La differenza tra le due regine sta nell’atteggiamento del Napoli che fa di tutto per uscire dall’Europa e della Juve che fa tutto il possibile per restarci. La differenza è in due tecnici entrambi bravi, ma all’opposto: il primo è sempre incazzato, lo è persino oltre la logica, e forse un po’ ci gioca perché se non lo fosse probabilmente non riuscirebbe a rendere e a far rendere. Il secondo, invece, è “programmato”: sa cosa deve fare e come lo deve fare e se per caso inciampa lungo il cammino trova sempre il modo di rendere il match successivo un’occasione di riscatto. La differenza tra campani e piemontesi, infine, non c’è: sono entrambi famelici Gollum alla ricerca dell’Anello, la sensazione, crescente, è che la prima stecca sarà quella decisiva. A tal proposito si organizzano fin da oggi preghiere collettive per il “futuro” arbitro di Juventus-Napoli del prossimo 22 aprile”.

