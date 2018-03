Biazzo: “Sarri sbaglia, lo scudetto è un affare del Napoli e deve vincerlo”

Salvatore Biazzo ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Sono un po’ stordito dalla debacle del Napoli. Qualche errore è stato fatto, ma nella serata di uno stratosferico Insigne non si è stati capaci di ribaltare il risultato o almeno di raggiungere il pareggio. Sarri? Mi è più simpatico di persona che per le dichiarazioni che fa, perché non si riesce mai a capire quale sia l’obbiettivo del Napoli. Sei uscito dalla Coppa Italia, dalla Champions e dall’Europa League, adesso dici che lo scudetto è una cosa della Juventus? No, è una cosa del Napoli. Il Napoli deve vincere lo scudetto, perché è la migliore squadra d’Italia ed una delle migliori d’Europa.

L’assenza di Hamsik? A me ha pesato più l’assenza di Mertens. Io conosco allenatori che fanno cambi anche prima che finisca il primo tempo. Se un giocatore non va, non va, inutile continuare a perseverare. Magari non cambiava nulla mettendo dentro Milik, ma bisognava cambiare qualcosa. Insigne ha tirato da tutte le posizioni per coprire le insufficienze di Mertens. Un allenatore deve cambiare per cambiare la partita”.

