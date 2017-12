Il bilancio del 2017. La difesa, la vera sorpresa del Napoli per realizzare il sogno

Manca la trasferta di Crotone per chiudere il girone di andata del campionato di Serie A, ma è già possibile fare un bilancio sul rendimento della fase difensiva del Napoli in questo 2017.

Anche se non è determinante per vincere un campionato, la fase difensiva va curata per dare alla squadra il famoso equilibrio tanto caro a Benitez e decisivo per vincere un campionato [LEGGI QUI].

In questo anno solare il Napoli ha giocato 38 partite in campionato, 5 in Coppa Italia e 10 in Champions League. In totale sono 53 partite dove ha subìto 55 gol (32 gol in Serie A, 6 in Coppa Italia e 17 in Champions League).

Nelle 53 partite giocate nel 2017 il Napoli in 19 non ha subìto gol (14 volte in campionato, 2 in Coppa Italia e 3 volte in Champions League), ma il tallone d’Achille della squadra di Sarri sono le partite di Coppa.

Se nel 2017 in campionato il Napoli non ha mai subìto più di 2 gol in una stessa partita (è successo 7 volte su 38), ha invece ha incassato 3 gol nella trasferta di Coppa Italia in casa della Juventus e ben 4 nella partita casalinga con il Manchester City in Champions League.

Proprio la media dei gol incassati a partita evidenzia ancora la crescita che il Napoli è chiamato a fare nelle competizioni di breve durata come le coppe, sotto il profilo difensivo:

Serie A 32 gol subìti in 38 partite: media 0,85 a partita

6 gol subìti in 5 partite: media Champions League 17 gol subìti in 10 partite: media 1,7 a partita.

Da migliorare anche il contributo in fase realizzativa. I difensori del Napoli nel 2017 hanno infatti segnato appena 8 gol: 4 Koulibaly (1 nella stagione 2016-17 e 3 in quella 2017-18), 2 Ghoulam (tutti nella stagione 2017-18) e 2 Tonelli (nella stagione 2016-17),

Ma in ottica scudetto c’è un dato incoraggiante che riguarda i gol subìti. Se nelle 20 partite dello scorso campionato giocate nel 2017 il Napoli ha fatto registrare una media di 0,95 gol subìti a partita, nelle 18 partite del campionato in corso la media dei gol subìti è scesa a 0,72 gol a partita.