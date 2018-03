Blasi: “Questo Napoli può vincere. I giovani in rosa sono i più forti d’Italia”

Emanuele Blasi, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Napoli mi è rimasta nel cuore, i miei figli sono nati a Napoli, mia moglie è napoletana.

Il Napoli è pronto a vincere e lo sta dimostrando, me lo auguro che vinca lo Scudetto. Lo scontro diretto sarà la partita della verità e la Juventus ha altri due match difficili.

Cosa voglio fare da grande? Per ora alleno una squadra di eccellenza. Quando smetti ti resta la voglia di restare nel calcio.

Hamsik? Vedendolo da giovane quando arrivò a Napoli si vedeva che in lui c’era un campione. Ha ancora margini di miglioramento.

Ogni volta che i giovani hanno giocato hanno fatto bene, Sarri saprà gestire. Il Napoli ha i giovani più forti del campionato italiano, io ci punterei su di loro poi decide la società cosa fare. La squadra gioca bene, i giocatori sono integrati, hanno il miglior gioco difficile dare più spazio ai giovani in questo Napoli. Io come allenatore farei fatica a metterli.

Io giocherei in qualunque Napoli, categoria e momento non solo ora che è uno squadrone. Per me sarebbe un’emozione indescrivibile, giocare a Napoli è un qualcosa di grande. Quando arrivi a Napli all’inizio è difficile ma poi andare via diventa una difficoltà, hai tanti bei ricordi”.

