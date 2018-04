Boban: “Introdurremo un cartellino giallo anche per gli allenatori”

Il vice segretario generale della FIFA, Zvonimir Boban, ha annunciato che ci saranno novità nel calcio.

Boban a “Sport Bild” ha rilasciato alcune dichiarazioni ed ha svelato che verrà introdotto il cartellino giallo anche per gli allenatori: “E’ vero, stiamo pensando anche all’introduzione per l’ammonizione degli allenatori, oltre che dei componenti dello staff e degli altri giocatori presenti in panchina. Ora un tecnico viene direttamente allontanato verso la tribuna ma, in questo modo, riceverebbe un avvertimento prima di un’eventuale espulsione”.

Ci saranno provvedimenti anche per le perdite di tempo: “A volte i giocatori lasciano il campo troppo lentamente e questo non fa altro che rendere la vita dura agli avversari che magari devono recuperare il risultato: per questo potremmo decidere di permettere l’uscita dal terreno del gioco da qualsiasi posizione del campo, ovviamente in base alle indicazioni dell’arbitro”.

