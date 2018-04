Il Boca Juniors sogna Gigi Buffon, affare possibile?

Incredibile ma vero super-Gigi il prossimo anno potrebbe indossare la camiseta gialloblu.

Secondo l’attendibile quotidiano Olè il portiere della Juventus, che a fine anno dovrebbe dare l’addio al calcio, è finito nei piani del Boca Juniors, alla caccia di un portiere affidabile per dare l’assalto alla Copa Libertadores. A fare da tramite anche il buon rapporto con Carlos Tevez, compagno di Buffon alla Juve e figura storica del Boca.

Nemmeno il tempo di pensare di appendere gli scarpini – e in questo caso anche i guantoni – al chiodo e arriva l’ipotesi clamorosa: un’ultima esperienza in Argentina. Gigi Buffon resta uomo copertina di questi giorni, e questa volta non per fatti di cronaca sportiva o susseguenti dichiarazioni al vetriolo (CLICCA QUI).

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo argentino Olè, infatti, il capitano bianconero è corteggiato dal Boca Juniors dell’ex compagno di squadra Carlos Tevez. Gli Xeneizes vorrebbero convincere Buffon ad andare in Argentina dal prossimo giugno, quando dopo 17 anni di attività professionistica in Italia il portiere della Juventus e della nazionale dovrebbe dare l’addio al calcio.

–

–

Fonte: ilgiornale

Comments

comments