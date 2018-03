Bolt: “Difficile ma voglio fare il calciatore”

Dopo il provino sostenuto con il Borussia Dortmund, Usain Bolt ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport1.

L’ex velocista giamaicano nutre il sogno di diventare un calciatore professionista: “Spero di avere la possibilità di giocare in prima squadra nel bellissimo stadio del Dortmund. Sono stati due giorni bellissimi, anche se molto faticosi: non sono abituato a correre così tanto. Voglio essere un calciatore: il calcio può darmi stimoli ed io ne ho bisogno. Voglio riuscire a giocare per una squadra di uno dei primi 5 campionati europei”.

