Usain Bolt cambia sport.

L’ex velocista giamaicano dalla pista atletica passa al campo da calcio. Bolt aveva annunciato, in estare, un provino per il Borussia Dortmund ma la sua carriera calcistica inizia con il World XI.

Bolt giocherà per beneficenza e sarà il capitano della squadra in occasione del Soccer Aid, manifestazione organizzata dall’Unicef e che si terrà la prossima estate all’Old Trafford di Manchester.

Il World XI sfiderà gli England XI dove il capitano è Robbie Williams.

