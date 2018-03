Bomber in campo e fuori, il “segreto” di Mertens

L’attaccante belga del Napoli regala gioie non soltanto ai tifosi della squadra azzurra.



Dries Mertens è da cinque anni al Napoli, e negli ultimi due si è riscoperto improvvisamente anche bomber di razza. Una sorpresa piacevole per i fan partenopei che non conoscevano questa sua caratteristica, e che adesso vengono a conoscenza anche di un altro suo segreto che oramai segreto non è più.

Secondo “Corriere.it” infatti l’attaccante si prodiga anche fuori dal campo e in maniere del tutto inusuali per un calciatore di Serie A, aiutando – ben camuffato – i clochard napoletani nel cuore della notte con l’aiuto di amici. Su suo stesso sollecito verso i “compagni di solidarietà”, pare non sia evento raro il suo impegno nel fornire pizze calde ai senzatetto di Piazza Garibaldi e dintorni, finanche dopo gare serali fuoricasa come Torino-Napoli dello scorso dicembre.

Forte anche il suo aiuto anche negli ospedali, soprattutto pediatrici, famoso il suo “matrimonio” con Aurora, una piccola fan in lotta contro il cancro. Gesti che fanno di Mertens ulteriormente un campione, sul rettangolo verde con il pallone e nella vita di tutti i giorni con il cuore.

