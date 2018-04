Bonaventura: “Contro il Napoli servirà il miglior Milan”

Ai microfoni di Milan TV, è intervenuto Giacomo Bonaventura, centrocampista rossonero, che, oltre ad aver parlato del pareggio contro il Sassuolo, si è soffermato anche sul prossimo impegno di campionato, contro il Napoli.

“C’è grande rammarico, perchè nel primo tempo avremmo potuto segnare. Nel secondo tempo, invece, Consigli è stato molto bravo e non riusciti a creare le giuste occasioni per vincere. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare. Ci dispiace, oggi era una partita da vincere per recuperare terreno sulle altre. Dobbiamo fare bene le prossime, perchè dobbiamo rincorrere e difendere la posizione in classifica che abbiamo. Dobbiamo guardare noi stessi e fare il nostro meglio da qua alla fine. Adesso un po’ di brillantezza manca. Probabilmente un mese fa questa partita l’avremmo vinta. Contro il Napoli servirà il miglior Milan, perchè gli azzurri sono l’unica squadra ad aver tenuto testa alla Juventus”.

