Zbigniew Boniek, ex giocatore di Juventus e Roma ed attuale presidente della Federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere Dello Sport:



“Zielinski? Non avete ancora visto niente, ha delle qualità che ancora devono esplodere.

Il nuovo De Bruyne? Per me Piotr è superiore per qualità, poi sono giocatori diversi, ma sono eguali nel modo di incidere all’interno della squadra.

Io sto ancora aspettando ma sono sicuro che Zielinski diventerà un crack”

