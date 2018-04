Bonucci: “Ho dato tanto e sono stato fischiato, lo rispetto. Per questo ho esultato”

Nella gara contro la Juventus, Leonardo Bonucci da ex ha segnato ma ha anche esultato e anche in modo vistoso.

Il difensore, dopo la gara, a Sky Sport, ha spigato il motivo della sua esultanza: “E’ stato emozionante, sicuramente. L’accoglienza era 50 e 50, hanno preferito i fischi e lo rispetto. Penso di avere dato tanto alla Juventus, in sette anni ho giocato più di tutti e non mi sono mai tirato indietro.

A giugno ho fatto una scelta, non c’è rancore, i tifosi pagano il biglietto. E’ stata una partita intensa a livello emozionale, sono stato bravo a saltare più in alto sul gol. La marcatura mia ce l’aveva Chiellini, sapendo che andavo sempre sul primo l’hanno cambiata, nel momento in cui mi sono fermato Barzagli era un passo avanti, abbiamo fatto quel panino e per fortuna ho saltato più in alto di tutti.

Ho esultato perché ho avuto questa accoglienza, prima della partita ero dubbioso, poi sono entrato in campo e ho deciso di esultare”.

