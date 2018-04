Bonucci: “Scudetto? Il Napoli ha ancora chance, scontro diretto crocevia”

Il difensore del Milan, Leonardo Bonucci, ha parlato ai microfoni di Italia Uno durante “Tiki Taka”.

“Lotta Scudetto finita per il Napoli? Beh qualche chance ancora ce l’ha, ma anche quest’anno la Juventus ha mostrato il suo grandissimo valore con ottimi calciatori. Posso dire che il Napoli ha fatto sicuramente un grande campionato, ha tenuto un grande ritmo anche se purtroppo sta avendo una flessione forse inevitabile in questo finale, penso che il crocevia per gli azzurri sia lo scontro diretto. Perchè la Juventus è da 7 anni davanti? Beh lì esiste una mentalità, e poi anche i giocatori hanno personalità per mantenere questa personalità viva, entri a Vinovo e la avverti subito così come entri a Milanello e senti Gattuso parlare ai calciatori.

Giocare senza le Coppe favorisce? Personalmente penso di no, giocare ogni tre giorni anzi aiuta ancora di più e poi per riposare i calciatori hanno la pausa invernale. Giocare ogni 7 giorni carica troppo mentalmente una gara e si rischia di fare male per sentirla troppa, accumulando tensione per più tempo.

La parata di Donnarumma su Arek Milik al novantesimo? Beh, Gigi è forte e lo si vede anche durante gli allenamenti, per il suo bene lo stimolo anche durante le sedute con Gattuso, offendendolo. Se sarà ancora il portiere del Milan? beh perchè no, anche con l’arrivo di Pepe Reina non vedo perchè non possa restare. Cutrone? è uno dei nuovi talenti italiani che sicuramente farà strada”.

–

_

“Lotta Scudetto finita per il Napoli? Beh qualche chance ancora ce l’ha, ma anche quest’anno la Juventus ha mostrato il suo grandissimo valore con ottimi calciatori. Posso dire che il Napoli ha fatto sicuramente un grande campionato, ha tenuto un grande ritmo anche se purtroppo sta avendo una flessione forse inevitabile in questo finale, penso che il crocevia per gli azzurri sia lo scontro diretto. Perchè la Juventus è da 7 anni davanti? Beh lì esiste una mentalità, e poi anche i giocatori hanno personalità per mantenere questa personalità viva, entri a Vinovo e la avverti subito così come entri a Milanello e senti Gattuso parlare ai calciatori.

La parata di Donnarumma su Arek Milik al novantesimo? Beh, Gigi è forte e lo si vede anche durante gli allenamenti, per il suo bene lo stimolo anche durante le sedute con Gattuso, offendendolo. Se sarà ancora il portiere del Milan? beh perchè no, anche con l’arrivo di Pepe Reina non vedo perchè non possa restare. Cutrone? è uno dei nuovi talenti italiani che sicuramente farà strada”.

Comments

comments