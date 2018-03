Bordin: “Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia. Chapeau a Sarri”

Il mister, ex capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Tuttomercatoweb. Questi alcuni passaggi:

“Futuro in Italia? Non lo so. Adesso penso solo a fare bene in Moldavia. Voglio regalare e regalarmi soddisfazioni. Napoli? Ha ancora chance di recuperare punti alla Juve. Sono contento per Sarri e per il Napoli, che sta facendo un’altra grandissima stagione. Gli azzurri giocano il miglior calcio d’Italia, tra possesso palla e accelerazioni in fase offensiva. Vedi che si divertono e ottengono anche i risultati, chapeau al lavoro di Sarri. Scudetto? Dico 50 e 50 tra Juve e Napoli”.

Comments

comments