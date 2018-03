Borghi: “Il campionato italiano è inferiore agli altri”

Stefano Borghi, giornalista di Fox Sport, è intervenuto a Radio Marte

“ Il campionato italiano è l’unico ancora in vita, in altri campionati è già tutto deciso. Anche se il campionato italian è un pò inferiore alla Liga, a mio avviso la migliore. In Italia si può stare dietro alla Juve ma in Francia è impossibile stare dietro ad un PSG. Però l’Italia deve essere contenta di ritrovare due squadre ai quarti di finale di champions e spero che le squadre italiane non snobbano l’europa league che dopo gli ottavi è una bella competizione e poi in Italia mancano di questi trofei” .

Comments

comments