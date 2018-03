Borja Valero: “Partita importante contro una squadra difficile ma l’abbiamo preparata”

Il centrocampista spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Premium Sport. Queste le sue parole:

“E’ molto difficile pensare al calcio durante questa settimana piena di emozioni. Firenze ha dimostrato di essere una città meravigliosa con tanto cuore e che ti dà tutto ciò che può. Partita difficile contro una squadra importante. Per noi periodo difficile per loro solo una partita storta. Loro sono bravissimi e giocano un grande calcio. Per la Champions noi daremo il massimo poi alla fine tireremo le somme.”

