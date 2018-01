Borriello: “Se De Laurentiis vuole fare lo stadio nuovo non gli diciamo di no. A breve la seconda parte dei lavori”

Ciro Borriello, Asssessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Qeste le sue parole: “Universiadi? Abbiamo un gruppo di tecnici che hanno collaborato per tutti i progetti. Ora i progetti definitivi si stanno presentando poi la gara può partire. L’obiettivo è di partire con i lavori agli impianti per maggio.

San Paolo? 480mila euro saranno per la messa in sicurezza dello stadio e dell’anello inferiore, i bagni costeranno 1 milioni e 100mila euro e 1 milione sarà per la bonifica. Siamo pronti e liberi da impegni formali per iniziare la seconda fase dei lavori. I maxi schermi non sono previsti ma abbiamo pensato di valorizzare altre cose tipo le colonne che mantentono la copertura. Vorremmo mettere le pubblicità lì. La pista ateltica non verrà tolta.

Stadio nuovo? Se si vuole fare ci sono le aree, noi abbiamo il San Paolo facciamolo lì. Se De Laurentiis vuole fare uno stadio nuovo può farlo, l’impianti di Fuorigrotta lo valorizzeremo in altri modi.

Il terzo anello è inagibile, non sarà mai più aperto. Non può essere smantellato perché è parte strutturale dell’impianto”.