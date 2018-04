Ciro Borriello, Assessore allo Sport, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Lo Stadio non vogliamo venderlo anche se abbiamo un debito ingiusto. Abbiamo individuato alcuni immobili tra cui lo stadio e se dovesse arrivare un’offerta allora lo vederemo ma se quest’offerta non dovesse arrivare ovviamente non lo venderemo e venderemo altri immobili”.

