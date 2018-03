Borussia Dortmund, domani il provino di Bolt

Usain Bolt aveva annunciato che avrebbe avuto un futuro da calciatore, ma si era trattata di una semplice strategia di marketing per promuovere l’amichevole di beneficenza organizzata dall’Unicef.

Tuttavia, il sogno del giamaicano potrebbe presto diventare realtà: domani, infatti, sosterrà un provino con il Borussia Dortmund. Nel frattempo, ha rilasciato delle dichiarazioni a Premium, in occasione della Partita dell’amicizia, organizzata da Hublot: “Sono molto emozionato, voglio capire fino a dove posso arrivare. Mi piace giocare ala, meglio a sinistra, per sfruttare la mia forza e la mia velocità”. Domani, alle 10:30, scopriremo come uno dei migliori velocisti della storia se la cava in un campo da calcio.

