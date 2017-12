Devastante la squadra di Kloop che passa letteralmente sopra lo Swansea manda un segnale alla Premier.

“The reds are on fire”, questo il primo commento arrivato dalla pagina ufficiale del Liverpool. Ad Anfield Road oggi è andata in scena un meraviglioso spettacolo offerto dal Liverpool di Kloop che batte 5-0 lo Swansea e manda importanti segnali alle sue antagoniste.

Questi i marcatori: Coutinho (6′), Firmino (52′, 66′), Alex Arnold (62′) , Chamberlain (82′).