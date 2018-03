Brambati: “Napoli concentrati sul campionato! Derby di Torino può essere decisivo”

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Sicuramente vincere aiuta a vincere, ma questa Europa League rappresenta un ostacolo per il Napoli che ha l’obiettivo principale di vincere lo scudetto. Gli azzurri devono serenamente puntare al campionato, la competizione europea ovviamente va onorata e toccherà a Sarri scegliere la migliore formazione possibile. Non so se lo scontro diretto dello Stadium sarà decisivo, magari Napoli e Juve non arrivano con questa situazione di classifica. La Juve ha una partita complicata domenica: il derby vale molto per il Toro e quindi farà la partita della vita. Credo che questo possa essere un momento decisivo del campionato. Lo svincolato? Può servire soltanto a livello numerico, ma non a livello qualitativo. Non lo prenderei sinceramente”.

