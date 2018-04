Flavio Briatore, noto imprenditore, è intervenuto ai microfoni di GR Parlamento.



“Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco sono di un’altra categoria, poi vengono gli altri. Cosa manca ai bianconeri per essere alla pari di queste? Mezzo miliardo. E’ solo una questione di budget, è come quando ti manca il mezzo secondo in Formula 1: recuperare un secondo va bene, due decimi ci vogliono soldi e piloti.

In Italia ha fatto un campionato strepitoso e Allegri ha svolto un lavoro straordinario. Pensavo di essere a +7 dal Napoli, che non pensavo ieri ce la facesse: poi è arrivato questo qua (Diawara. Ndr) che nemmeno conosco e ha fatto un gol alla Del Piero.

Nuovo CT della Nazionale? è un lavoro molto difficile, non è continuativo, e bisogna impostare un gioco quando li vedi ogni tre mesi. Servono tecnici di personalità ed esperienza come Mancini o Ancelotti, ma il ct non va in campo: noi non abbiamo la qualità per andare avanti. Si è visto nelle ultime partite: hanno rimesso un campo l’80 per cento di chi c’era nella grande disfatta ‘mondiale’. Non c’è qualità, la lama e la seta sono due tessuti diversi. Bisognerebbe avere la fortuna che nasca anche in Italia uno come Messi o Ronaldo”.

