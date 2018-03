Brumotti: “I tifosi del Napoli dominano nel mondo: li adoro. Spero di tornare al San Paolo”

Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, è tifoso del Napoli ed è intervenuto a Radio CRC.

Queste le sue dichiarazioni: “Napoli? A bombazza! Ci sta facendo divertire tanto. Juve? Se riusciamo a tenergli testa, ruota a ruota, pur avendo budget molto diversi, allora abbiamo già vinto. Napoletani? Mi adorano ed io adoro loro, cammino con la foto con Maradona in città è il mio lasciapassare.

La tifoseria napoletana domina nel mondo: è incredibile. 20 maggio? Se mi è possibile andare a vedere Napoli-Crotone: sarebbe il mio sogno tornare allo stadio, andavo sempre in Curva A con alcuni gruppi di tifosi. Mi sono innamorato di questa tifoseria, durante la partita i tifosi non hanno voluto fumarmi vicino perché sono uno sportivo. Ho apprezzato molto. Poi il modo in cui gasavano la squadra con i cori: è un qualcosa che mi ha lasciato senza parole”.

Comments

comments