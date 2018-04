Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato cosi a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Credo che la partita di domenica abbia dato un segnale. Aggiustare quella partita agli ultimi secondi fa ben sperare, le partite vinte in quel modo ti danno una carica notevole. Quello di domenica è stato uno sfogo di tutti, pubblico ed Insigne, Lorenzo sta in campo e sicuramente non è facile”.

