Bruscolotti: “Vendere il San Paolo è l’ipotesi giusta”

Beppe Bruscolotti, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Roma.

Bruscolotti è intervenuto in merito alla vendita del San Paolo e non sembra opporsi alla decisione di De Magistris: “Credo che sia un’ipotesi giusta. Se il comune non è più nelle condizioni di tenere in buono stato l’impianto è giusto rivolgersi a qualche privato che possa mettere a posto al struttura, perchè è fatiscente e ha bisogno di essere ristrutturata.

C’è necessità di un restyling per il bene del San Paolo e della città. Nelle condizioni in cui versa oggi lo stadio è un problema andarci per le famiglie”.

